Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, bir hafta boyunca altyapıdan içme suyuna kanalizasyondan sayaç değişimine kadar çok sayıda çalışmayı eş zamanlı yürüttü.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 9-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde altyapıdan su yönetimine, içme suyu temininden sayaç işlemlerine kadar birçok başlıkta kapsamlı bir hizmet süreci yürüttü.

Kentin ihtiyaç duyulan her noktasında koordineli biçimde çalışan DİSKİ ekipleri, hem merkezde hem de kırsal mahallelerde müdahale, bakım, onarım, temizlik, ölçüm, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Kurumun farklı daire başkanlıklarına bağlı birimlerin katkısıyla hazırlanan haftalık hizmet programı, arıza tespitinden yeni hat döşemeye, kanal görüntülemeden öğrencilere yönelik farkındalık eğitimlerine kadar çok yönlü bir içeriğe sahipti. Kent bütününde altyapı direncini artırmayı hedefleyen bu hizmet süreci, hem mevcut sistemlerin sürdürülebilirliğini sağladı hem de yurttaşlardan gelen taleplere hızlı çözümler sunarak hizmet kalitesini yukarı taşıdı.

DİSKİ KANALİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI’NDAN YOĞUN MESAİ: BİR HAFTADA YÜZLERCE MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı, 9 – 15 Mayıs 2025 tarihleri arasında yoğun bir çalışma temposu sergiledi. Haftalık faaliyet raporuna göre, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda pek çok noktada arıza giderme, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü.

VATANDAŞ BAŞVURULARINA ANINDA MÜDAHALE

Hafta boyunca vidanjör (itici) aracılığıyla toplam 746 başvuru alınırken, bunların 602’sine müdahale edildi. 144 başvuru ise çözülemeyen not olarak kaydedildi. Vidanjör (emici) ekipleri ise 32 başvurudan 26’sını çözüme kavuşturdu, bu çalışmalar kapsamında 38 foseptik tankı boşaltıldı.

ŞEBEKE VE RÖGAR TEMİZLİĞİ SÜRDÜRÜLÜYOR

Yağışlı havalarda diğer ekiplerin de dahil olduğu şebeke temizlik çalışmalarında 2 bin metre uzunluğunda hat temizliği yapıldı. Ayrıca 163 rögar ve 65 ızgara detaylı şekilde temizlendi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Şebeke döşeme çalışmaları kapsamında DİSKİ ekipleri 259 metre, yüklenici firmalar ise 200 metre yeni kanal hattı döşedi. Aynı dönemde 37 metre şebeke onarımı, 124 metre bağlantı yapımı ve 8 metre bağlantı onarımı gerçekleştirildi.

Yağmursuyu döşemesi ve ızgara bağlantısı yapımı gibi bazı kalemlerde ise bu hafta içinde çalışma yapılmadı.

GÖRÜNTÜLEME VE ETÜT ÇALIŞMALARIYLA SORUNLAR TESPİT EDİLİYOR

Kanal görüntüleme faaliyetleri kapsamında 116 ayrı noktada toplam bin 567 metre şebeke hattı kamera ile incelendi. Ayrıca vatandaşlardan gelen başvurular doğrultusunda 46 dilekçe ve 41 not üzerinden etüt çalışmaları yapıldı, ilgili ekipler yönlendirildi.

DENETİM VE RUHSAT ÇALIŞMALARI DA SÜRÜYOR

Endüstriyel atık su kontrolü ve ruhsat denetim birimi tarafından 10 denetim gerçekleştirildi. Protokol, rabıt ve iskan işlemleriyle ilgili 28 başvuru da değerlendirildi.

ALTYAPI ELEMANLARININ ÜRETİMİ VE ONARIMI

Kaybolan baca ve ızgara tespitine ilişkin 8 adet müdahale yapılırken, 21 kapak yükseltme işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca 100 metre asfalt ve 143 metre parke kaplama çalışması ile altyapı onarımına destek verildi.

SAYAÇ VE ABONE HİZMETLERİNDE YOĞUNLUK

Abone İşleri Daire Başkanlığı, sayaç tamiri, değişimi ve yeni sayaç bağlantılarıyla birlikte toplamda 960 işlem gerçekleştirdi. Diyarbakır merkez ilçelerinde sayaç açma, mühürleme, kontrol ve yüksek tüketim itirazları gibi konularda yoğun bir çalışma dönemi yaşandı.

KENT MERKEZİNDE TERFİ MERKEZLERİ ÇALIŞMALARI

Diyarbakır kent merkezinde bulunan 13 terfi merkezinin günlük rutin kontrolleri ve ızgara temizlikleri düzenli olarak sürdürüldü. Oğlaklı Terfi Merkezi 1’de iki kez, TOKİ-Stad karşısındaki merkezde ise bir kez elektriksel onarım çalışması gerçekleştirildi.

SU BİLİNCİ EĞİTİMLERİ ÜÇ OKULDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DİSKİ Halkla İlişkiler ve İletişim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bilgilendirme çalışmaları kapsamında, üç farklı okulda toplam 344 öğrenciye su tasarrufu ve bilinçli su kullanımı konusunda eğitim verildi.