Dişlerin birbirine temas ettiği bölgelerde oluşan diş çürüklerine arayüz çürüğü denildiğini belirten uzmanlar, yiyecek artıklarının buralarda birikmesiyle çürük oluşumunun hızlanabileceğini söylüyor.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Mimir, arayüz çürüğü olarak adlandırılan diş çürümesi tipi hakkında bilgi verdi.

Dişlerin birbirine temas ettiği bölgelerde oluşan diş çürüklerine arayüz çürüğü denildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Özge Mimir, “Bu çürükler genellikle dişlerin arasındaki alanlarda başlar ve zamanla genişleyerek dişin yapısına zarar verebilir.” dedi. Dişlerin birbirine temas ettiği bu bölgelerin hijyeninin sağlanmasının zor olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Özge Mimir, bu nedenle yiyecek artıklarının ve mikroorganizmaların bu bölgelerde birikerek çürük oluşumunu hızlandırabileceğine dikkat çekti.

BESLENME, ÇAPRAŞIK DİŞLER VE GENETİK RİSKİ ARTIRIYOR!

Arayüz çürüğü oluşması riskini artıran başlıca nedenlere değinen Dr. Öğr. Üyesi Özge Mimir, “Dişlerin arasının düzenli olarak temizlenmemesi, yiyecek ve bakterilerin birikmesine neden olur. Bu birikintiler, asidik ortamlar oluşturarak diş minesini aşındırır. Şekerli ve asidik gıdalar, dişlerde plak oluşumunu artırır ve çürük oluşumuna zemin hazırlar. Dişlerin çapraşık olduğu durumlarda, dişlerin arasını temizlemek zorlaşır ve bu bölgelerde çürük riski artar. Bazı bireylerde genetik olarak diş minesinin zayıf olması, çürük oluşumunu hızlandırabilir.” dedi.

Arayüz çürüğü tedavisinin genellikle çürüğün büyüklüğüne ve derinliğine bağlı olarak yapıldığını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Özge Mimir, “Eğer çürük çok derin değilse, diş hekimi genellikle diş temizliği ve flor uygulamaları önerir. Ayrıca, dişler arasında birikmiş plakların temizlenmesi ve düzenli ağız hijyeni alışkanlıkları geliştirilmesi teşvik edilir.” dedi. Mimir, daha derin çürüklerde, diş hekiminin çürük kısmını temizleyip uygun bir dolgu malzemesiyle doldurmayı tercih edeceğini ifade etti.