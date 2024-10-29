Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde özel bir program gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinlikte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm gaziler için dua etti.

Dua esnasında Erbaş, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizin ruhlarını şad eyle ya Rabbi," diyerek, bu önemli günde geçmişe selam duran bir hatırlatmada bulundu. Diyanet İşleri Başkanı’nın duaları, katılımcılar tarafından büyük bir saygı ve huşu içinde dinlendi.

Duadan sonra Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Bu tilavet, dinleyicilere derin bir manevi atmosfer sundu ve Cumhuriyet’in değerleri üzerine düşünmelerine vesile oldu. Program, Cumhuriyet’in önemini vurgulayan konuşmalarla devam etti. Etkinlikte, Cumhuriyet’in kazanımları ve Atatürk’ün mirası üzerine yapılan değerlendirmeler, katılımcılara Cumhuriyet’in temel prensiplerini hatırlattı.