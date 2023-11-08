Diyet dolma malzemeleri şu şekildedir;

100 gram yağsız kıyma

1 tane dolmalık biber

1 tane orta boy domates

1 tane küçük boy kabak

½ rendelenmiş havuç

1 adet orta boy soğan

1/4 demet maydanoz

1 tutam dereotu

1 diş sarmısak

1 tatlı kaşığı salça

2 tatlı kaşığı zeytin yağı

Baharatları ise;

Karabiber

Kimyon

Nane

Tuz

Dolmanın Hazırlanışı;

İlk olarak kıymayı ve soğanı ince ince kıyıp tuzlayarak 5 dakika elinizle yoğurun. Daha sonra yapılan karışım 15 dakika dinlendirilir. Ardından bütün malzemeleri koyun ve karıştırın. Hazırlanmış olan harç 1 tane orta boy dolmalık biberin, yarım bir kabağın ve içi boşaltılmış domatesin içine doldurulur. Dolmaların üstünü bir parmak kapatacak bir şekilde sıcak su ve 2 tatlı kaşığı zeytin yağı ilave edilip yaklaşıp 20 dakika kadar kısık ateşte pişirilir.