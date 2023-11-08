Datça (Acıbadem) Macunu Nedir? Faydaları Nedir? Datça (Acıbadem) Macunu Nedir? Faydaları Nedir?

Diyet dolma malzemeleri şu şekildedir;

  • 100 gram yağsız kıyma
  • 1 tane dolmalık biber
  • 1 tane orta boy domates
  • 1 tane küçük boy kabak
  • ½ rendelenmiş havuç 
  • 1 adet orta boy soğan
  • 1/4 demet maydanoz 
  • 1 tutam dereotu
  • 1 diş sarmısak 
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 2 tatlı kaşığı zeytin yağı

Baharatları ise;

  • Karabiber
  • Kimyon
  • Nane
  • Tuz

Dolmanın Hazırlanışı; 

İlk olarak kıymayı ve soğanı ince ince kıyıp tuzlayarak 5 dakika elinizle yoğurun. Daha sonra yapılan karışım 15 dakika dinlendirilir. Ardından bütün malzemeleri koyun ve karıştırın. Hazırlanmış olan harç 1 tane orta boy dolmalık biberin, yarım bir kabağın ve içi boşaltılmış domatesin içine doldurulur. Dolmaların üstünü bir parmak kapatacak bir şekilde sıcak su ve 2 tatlı kaşığı zeytin yağı ilave edilip yaklaşıp 20 dakika kadar kısık ateşte pişirilir.