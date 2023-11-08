Diyet dolma malzemeleri şu şekildedir;
- 100 gram yağsız kıyma
- 1 tane dolmalık biber
- 1 tane orta boy domates
- 1 tane küçük boy kabak
- ½ rendelenmiş havuç
- 1 adet orta boy soğan
- 1/4 demet maydanoz
- 1 tutam dereotu
- 1 diş sarmısak
- 1 tatlı kaşığı salça
- 2 tatlı kaşığı zeytin yağı
Baharatları ise;
- Karabiber
- Kimyon
- Nane
- Tuz
Dolmanın Hazırlanışı;
İlk olarak kıymayı ve soğanı ince ince kıyıp tuzlayarak 5 dakika elinizle yoğurun. Daha sonra yapılan karışım 15 dakika dinlendirilir. Ardından bütün malzemeleri koyun ve karıştırın. Hazırlanmış olan harç 1 tane orta boy dolmalık biberin, yarım bir kabağın ve içi boşaltılmış domatesin içine doldurulur. Dolmaların üstünü bir parmak kapatacak bir şekilde sıcak su ve 2 tatlı kaşığı zeytin yağı ilave edilip yaklaşıp 20 dakika kadar kısık ateşte pişirilir.