Enerjisi 400 kaloriden düşük sağlıklı ve lezzetli kahvaltılıklar;

Avokadolu ve Tahıllı Ekmek

Malzemeler: Yarım avokado, 2 yemek kaşığı kadar lor peyniri, karabiber, kekik, pul biber, 3 dilim tam tahıllı ekmek. Yapılışı: İlk önce yumuşamış olan avokadonuzun kabuğunu soyun ve çatal yardımıyla püre haline getirin. Daha sonra baharatlarını ekleyin ve ekmeklerin üzerine bu karışımı sürün

Yumurtalı Domates Dolması

Yumurtalı domates dolması yapmak çin gerekli olan malzemeler; 4 adet domates, 4 adet yumurta, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri,1 su bardağı rendelenmiş domates, yarım su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber. Yapılışı; İlk olarak yıkadığınız domatesleri sap kısmından kapak şeklinde kesin. Domatesin içini bir kaşık yardımıyla çıkartın ve biraz tuz serpiştirin. Dolma sosu için zeytinyağını bir tavada kızdırın ardından endelenmiş domatesleri ve sıcak suyu ekleyin ve 5 dakika kadar ocakta pişirin. İç kısımlarını boşalttığınız domateslerinizin içine rendelenmiş kaşar peynirini eşit şekilde paylaştırın. Fırın tepsisine aldığınız domateslerinizin içine birer tane yumurta kırın ve pişirdiğiniz domates sosundan üzerine gezdirin. 200 derece fırında yaklaşık 10 dakika pişirin.

Bol Sebzeli Fırında Tulum Peynirli Omlet

Bol Sebzeli Fırında Tulum Peynirli Omlet yapmak için gerekli olan malzemeler: 8 adet yumurta, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 10 adet salkım domates, 1 çay bardağı süt, 1 tane sarı biber, 1 tane kırmızı biber, 1 tane küçük soğan, 100 gr. Tulum peyniri, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı kekik. Yapılışı: Tüm yumurtaları derin bir kabın içine kırın ve biraz çırpın. Ardından zeytinyağı ve sütü de ilave edip çırpmaya devam edin. Daha sonra tüm baharatlarını ve tuzunu ekleyin. Diğer taraftan biberlerinizi ve soğanınızı ince ince doğrayın. Domateslerinizi ortadan ikiye bölün. Soğanın ve tulum peynirinin tamamını, domates ve biberlerin yarısını çırptığınız yumurtalı karışıma ilave edin. Demir döküm tavanızı bir parça tereyağı ile hafifçe yağlayın ve içerisine yumurtalı sebzeli karışımı dökün. Ayırdığınız domatesleri ve biberleri de üzerine ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirin ve sıcak servis edin. Dilerseniz üzerine doğranmış yeşillik ve biraz daha karabiber serpebilirsiniz.