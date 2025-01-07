DMM'nin açıklamasında, olayın iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı arasında yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, amca E.Z. (27) ile yeğeni K.Z. (20) arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın ardından, K.Z.’nin elindeki bıçakla amcasını defalarca bıçakladığı ve E.Z.’nin hayatını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer, asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu. DMM'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Bursa’da yabancı uyruklu kişi, bir Türk’ü bıçaklayarak öldürdü” iddiası doğru değildir. Bursa Osmangazi ilçesinde gerçekleşen olayda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları belirlenen amca E.Z. (27) ile yeğeni K.Z. (20) bilinmeyen bir sebepten dolayı, sözlü olarak tartışmaya başlamıştır. Ardından K.Z.’nin yanındaki bıçak ile amcasını defalarca bıçaklaması sonucu amca E.Z. olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."