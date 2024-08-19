Doğugücü Futbol Kulübü Yönetim Kurulu olarak içinde bulunduğumuz dönemde;

Futbolcu maliyetlerinde yaşanan artışlar, takım için gerekli harcama kalemlerinde yaşanan maliyet artışları, herhangi bir federasyon gelirinin olmaması,

Takımımıza destek veren sponsorlarımızın da ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı desteklerinde yaşanan eksilmeler ve

bütün özverili çalışmalara rağmen bu gibi harcama kalemlerini yerine getirebilecek durumda olmaması gibi temel ekonomik sıkıntılar nedeniyle, Doğugücü Futbol Kulübünün 2014/2025 sezonunda Bölgesel Amatör Lige katılmama kararı alınmıştır.

Bununla birlikte tamamıyla Doğugücü Futbol Akademisine yönelmemiz gereği değerlendirildiğinde 2024/2025 sezonunda bütün kaynaklarımızı geleceğimiz olan alt yapımız için kullanacağız.

Basın ve Kamuoyuna duyurulur.