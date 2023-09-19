Özel bir insanın doğum günü her gündür. Varlığınla hayatıma kattığın her bir gün sonsuz teşekkürler.

Her yaş, yeni bir hazine demektir. Bu yeni yaşında daha fazla hazineye sahip olman dileğiyle!

Her yeni yaş, yeni başlangıçların ve yeni fırsatların kapısını açar. Yeni yaşın, sana hayatın en güzel sürprizlerini getirsin.

Bugün senin günün! Hey sana diyorum, var mısın bunu kutlamaya ?

Dünyada her zaman güzel şeyler olmaz. Ama sen güzelsin be. Günün kutlu birlikteliğimiz daim olsun.

Hayatın her günü mutluluğu hak ediyorsun, ama bugün biraz daha fazla hak ettin. Doğum günün kutlu olsun!

Her yaşın, senin için daha güzel ve daha parlak bir yılın habercisi olsun.

Yaş aldıkça gençleşen güzellik. Doğum günün kutlu olsun.

Bu macera dolu yolculukta hayata kattığın her güzel için teşekkürler. Güzel maceralarla dolu yeni yıllar dilerim.

Bugün senin özel günün, her anın dolu, gülümsemelerin bol olsun.

Yeni yaşının parolası; sağlık, mutluluk ve başarı olsun. Her günün bu gün kadar özel olsun.

Hey dostum; geçmişi unut, geleceği düşünme, bu anın tadını çıkar. İyi ki doğdun!

İçinde ki gençliği koruyarak bir yıl daha yıllandın. Gençliğinle dolu bir yaş daha diliyorum.

Tüm hayallerinin gerçekleşmesini mi istiyorsun?. Bu güne sarıl. Dualarımın hep var olduğu yeni yaşların olsun.

Her geçen yılın seni daha da özel kıldığını unutma. Nice mutlu yıllara!"

"Senin bir tebessümün, bugün kutladığın doğum gününden daha değerli. Yüzünden gülücükler, yaşından gençlik eksik olmasın.

"Güzel insan, her daim böyle genç ve güzel kalman dileğimle. Musmutlu yıllar”

"Rakamları boş ver dostum. İçinde hissettiğin çocuğun yaştasın”

"Harika insanlar, harika zamanda doğarlar. İyi ki doğdun”

"Varlığınla bana ve bu dünyaya kattığın her güzellik için teşekkürler”

"Dileklerin gerçek , mutluluğun daim olsun.”

"Hayatın en güzel anları seninle daha da güzel. Güzelliklerinin bulaşıcı olduğu bir yıl dilerim”

"Senin gibi harika bir insanla arkadaş olanlar ne şanslı. Nice mutlu yıllara!"

"Yeni yaşın, yeni başlangıçlara ve yeni fırsatlara yelken açsın. Yeni yaş yolculuğun kutlu olsun”

"Farkında mısın? Bugün senin günün, ee o zaman bu güzel güzel günün mus mutlu olsun”

"Ben dahil sevdiklerin her zaman seninle, özellikle de bu özel günde. Doğum günün kutlu olsun!"

Senin gibi özel bir kişiyi, özel olarak kutlamak istedim. Ruhun ferah, bedenin genç, hayallerin diri olsun. Harika yıllar.

Bugün senin için dua ettim. Varlığınla hayatıma renk katan güzel insan, renklerinle dünyayı boyaman dileğimle.

Hey renkli insan; maceralarla dolu bir yaş dilerim.

Dünden daha çok dolu dolu yıllar yaşaman dileğimle. Mutlu yıllar!

Yeni yaşın sana bolca sevgi, gülümseme ve güzellikler sunsun.

Dünyanın en harika kişisi, önce her gününü sonrada bu özel gününü kutluyorum.

Geçmişini gülümseyerek hatırla, geleceğe göz kırp. Doğum günün kutlu olsun!

Her yaş, senin gibi bir insanın hayatına kattığı değeri gösteriyor. Gururlandığım yılların bol olsun.

Yaşınla değil, enerjinle övün. Hep böyle deli dolu yılların olsun.

Sımsıcak insana sımsıcak yıllar dilerim.

Yaşı büyüdükçe tecrübesiyle insanları gençleştiren güzellik; Günün kutlu, enerjin bol olsun.

Bugün biraz daha büyüdüysem senin eserin. Hayatıma kattığın her güzel gibi mutlu yılların olsun.

Seni tanımak ne büyük büyük bir ayrıcalık. Varlığının ebedi, güzelliklerinin bol olduğu yılların olsun.

Hayatın en güzel anlarından biri olan doğum günün kutlu olsun! Mutlu seneler.

Bu yeni macerada seninle olmaktan gurur duyuyorum. Benli günlerin çok, mutluluğun daim olsun.

Gülümse ve keyfini çıkar. Yeryüzünün en harika insanı, bugün senin günün.

Daha güzel başlangıçların habercisi olduğu, sağlıklı ve bereketli yıllar dilerim.

Senin gibi özel bir arkadaşın doğum gününü kutlamak bu yılda nasip oldu. Çok daha uzun yıllar bu mutluluğu seninle paylaşmak dileğimle.

Hayatın güzelliklerle dolu olsun. Genç ve güzel kalman umuduyla. Mutlu yıllar.

Biliyor musun bugün sadece yaşını değil, yaşamını da kutluyoruz. İyi ki varsın!

Her yaşın bir hikayesi var, yeni hikayen geçen yıllara meydan okusun. En güzel yıl senin olsun!

Bu özel gününde sana bu kutlama mesajını yazmama vesile olan Allah’a şükürler olsun. Varlığınla gurur duyduğum insan; Bu özel günün kutlu olsun.

Farkında mısın yaş aldıkça daha da güzelleşiyorsun. Ruhunun genç, değerinin farkına varıldığı bir yıl dilerim.

Çok şanslıyım bu yılda. Bak yine beraber, yine birlikteyiz. Doğduğun her güzel günde bu özel anları birlikte kutlamak dileğimle.

Yaşın kaç olursa olsun, her zaman genç ve enerjik kal. Kutlu olsun!

Dünyanın en harika insanlarından biri olan sen, sana sesleniyorum; Günün kutlu, yeni yılın güzelliklerle dolsun.

Bu yeni yaşında hayat sana en güzel sürprizleri sunsun. Sürprizlere doğulduğun yeni bir yılın olsun.

Bugün kendine biraz lüks yap ve keyfini çıkar mesela. Geç aynanın karşısına iyi ki doğdum de mesela. Bak ben senin için iyi ki doğmuş dedim, duydun mu?.

Hayatımın en güzel anlarından birini daha kutladım bugün. Çünkü sen doğdun.

Yaşamın her döneminde yanında olmaya kendimi adadığım insan. Doğum günün kutlu olsun!

Her şeyin en iyisine layık olan insan; Yeni yaşın, yeni başarılar, yeni deneyimler ve yeni maceralar getirsin.

Dileklerin en güzeliyle dolu bir yaşam dilerim sana. Adın ve kalbin kadar güzel yılların olsun.

Yüzünde gülsün, kalbinde. İyi insanlar en mutlu gününde hayata meydan okumaya başlarlar. Bugün o gün olsun. Mutlu yıllar!

Bugün senin günün, istediğin gibi şımart kendini. Bir şarkı patlat hatta, en güzeli benim de inadına.