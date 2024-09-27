Doğuş Üniversitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında gerçekleştirdiği çevre dostu çalışmalarla "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığını somut adımlarla gösteren Doğuş Üniversitesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında yaptığı çalışmalarla "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı. Doğal kaynakların verimli kullanılması ve atıkların ayrıştırılması gibi süreçleri başarıyla uygulayan üniversite, çevreye duyarlı yaklaşımıyla fark oluşturuyor.

Gerçekleştirilen çalışmaların ardından üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Doğuş Üniversitesi olarak atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm süreçlerine verdiğimiz önemle, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekliyoruz. Yürüttüğümüz çevre dostu projelerle sadece bugünü değil, geleceğimizi de güvence altına alacak adımlar atıyoruz.”