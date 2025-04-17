Analistler bu kararı; dezenflasyon sürecinin istenen hızda devamını sağlamak, merkez bankası kredibilitesini ve TL’ye olan güveni artırmak için pozitif karşıladı. Borsa yükseldi, dolar ve tahvil faizinde düşüş yaşandı. Bu arada altın fiyatlarında da kâr satışları başladı.

Piyasalar, TCMB’nin faiz kararına pozitif tepki gösterdi. Saat 18:00 itibarıyla;

-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %1,39 primle 9394 seviyesine yükseldi.

Gün içerisinde en yüksek 38,16 TL seviyesini gören dolar, 38,05 TL’ye kadar geriledi.

-İki yıllık gösterge tahvil faizi de %2,20 geriledi ve 47,45 seviyesine çekildi.

Faiz kararını değerlendiren Allbatross Portföy Araştırma Direktörü Serkan İmişiker, “Önümüzdeki dönemde faizin hangi seviyede oluşacağını, haftalık repo ihalelerinin tekrar açılıp açılmayacağı belirleyecek. Repo ihalelerinin yeniden devreye alınması durumunda ortalama fonlama faizi %46-49 bandında oluşacaktır. Faiz artışı kararını hem dezenflasyon sürecinin istenen hızda devamını sağlamak hem de piyasalarda son dönemde yaşanan oynaklığa karşı merkez bankası kredibilitesini ve TL’ye olan güveni artırmak için gerekli bir adım olarak değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Yapı Kredi Analisti Çağlar Kimençe ise “Karar piyasa beklentisinden şahin oldu. Hisse senetlerinde sektörel ayrışma görülebilir. Geniş bakışta ise olumlu atılmış bir adım olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İntegral Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede ise; Merkez Bankasının bu adımla sadece mevcut risklere değil, ileride oluşabilecek muhtemel iç ve dış kaynaklı oynaklıklara karşı da bir politika tamponu oluşturduğu vurgulandı.

Bu arada bugün 3358 dolarla yeni rekor seviyesini gören ons altında ise rüzgâr tersine döndü. Akşam saatlerinde ons fiyatı %1,40 değer kaybı ile 3295 dolara kadar geriledi. Spot piyasada gram altın 4030 TL’ye çekilirken, Kapalıçarşı’da da gram satış fiyatı 4110 TL’ye kadar düştü.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (AMB) da küresel ticarete ilişkin son dönemdeki belirsizliklere dikkat çekerek, mevduat faizini beklentilere paralel olarak 0,25 puan düşürdü ve %2,25 seviyesine indirdi.