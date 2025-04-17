Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı ekibimiz 60.dakikada Muhammet Ali Çakır'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek son 8 takim arasına kalmayı başardı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kafkasspor Genel Koordinatörü Nafi Bilaloğlu " Bugün oldukça zorlu geçen bir karsilasma oynadık. Rakibimiz fiziksel anlamda bizden üstündü. İlk yari maçın vermiş olduğu stresle iyi oynayamadım, fakat ikinci yarı hatalarımızı düzeltip golle sonuclandirarak galip gelip son 8 takım arasına kaldık. Final karşılaşmaları 23 - 27 Nisan tarihleri arasında Torbalı Metin Oktay Tesislerinde oynanacaktir. Bu başarıda emeği olan tüm futbolcularımızı antrenörlerimizi, bizlere her zaman destek veren başkanımız Sedat Yavuz ve yönetim kurulumuza teşekkür ederiz" diye konuştu.

U14 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SON 8 TAKIM

Fenerbahçe

Gaziantep

Bursaspor

Gençlerbirligi

İnegöl Kafkasspor

Göztepe

Galatasaray

Kocaeli