Balıkesir'de meydana gelen olayda, zihinsel engelli 23 yaşındaki N.B., minibüs şoförü Adnan G. tarafından tarladaki bir kulübede cinsel saldırıya uğradı ve bu saldırı sonucunda hamile kaldı. Adnan G., dehşet verici olayın ardından N.B.'yi tehdit ederek yaşananları kimseye anlatmaması konusunda baskı kurdu.

N.B.'nin karnının büyümesi üzerine ailesi durumu fark etti ve gerçeği öğrenmek için yapılan test sonucunda N.B.'nin hamile olduğu ortaya çıktı. Aile, suç duyurusunda bulunarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Zihinsel engelli N.B., psikolog ve avukat eşliğinde verdiği ifadesinde yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlattı ve çocuğu doğurmak istemediğini belirtti. Aynı zamanda Adnan G.'den cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Jandarma, savcılığın talimatıyla harekete geçerek 17 Kasım'da Adnan G.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. N.B. ise 24 Kasım'da bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan, N.B. ve ailesine destek vererek, savunmasız bir kadına yönelik işlenen suçun soruşturma ve kovuşturma aşamalarını titizlikle takip edeceklerini vurguladı. Küçükafacan, iddianamenin hazırlanma sürecinde, "kişinin hürriyetinden yoksun kılınması" suçunun ciddiyetinin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.