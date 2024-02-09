MALZEME LİSTESİ: 1 kg fasulye 1 kg domates zeytinyağı tuz HAZIRLANIŞI: Fasulyeleri ayıklıyoruz ve kırıyoruz. Domateslerin soyulması için alt kısmına bıçakla çarpı şeklinde iki çizik atıyoruz. Tencereye sıcak su koyup ocağın üzerine alıyoruz. Su kaynadıktan sonra domatesleri içine atıyoruz. 2-3 dakika kaynar suda durduktan sonra soğuk su dolu bir kabın içerisine alıyoruz. Elimizin dayanabileceği bir sıcaklığa geldikten sonra soğuk suya koyduğumuz domatesleri çıkartıyoruz. Alt kısımlarında kestiğimiz çiziklerden başlayarak domatesleri soyuyoruz ve küçük küp şeklinde doğruyoruz. Büyük bir tencereye zeytinyağı döküyoruz ve doğradığımız domatesleri koyuyoruz ve kavuruyoruz. Domatesler suyunu bırakıp çekince ayıkladığımız fasulyeleri ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Tuzunu atıyoruz. Fasulyenin kavrulmuş kokusu çıkıp rengi değişince ocaktan alıyoruz. Geniş bir tepsiye döküp soğumaya bırakıyoruz. Soğuyunca buzdolabı poşetine koyup mümkünse vakumlayarak ağızlarını bağlıyoruz. Bu şekilde buzlukta saklıyoruz. Kışın çıkarıp kullanıyoruz.

Kaynak: Haber merkezi