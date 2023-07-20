Dün gece saat 00.15 sıralarında, akraba olan iki grup arasında başlayan uzaktan küfürleşmeyle başlayan tartışma kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü. Taraflar arasındaki gerginlik giderek artarken, bir anda döner bıçakları da devreye girdi.

Cadde ortasında yaşanan kavgada, iki grup birbirine döner bıçaklarıyla saldırırken, bu tehlikeli olaya bir motorlu kurye de karıştı. Sipariş götürdüğü müşteriye yetişmeye çalışan motorlu kurye, döner bıçaklı şahıslardan birine çarpma sonucu bir kaza yaşadı.

Kazanın ardından yaralı ve saldırgan bir şahıs, döner bıçağıyla motosiklete vurarak daha fazla zarar verme girişiminde bulundu ve sonrasında kuryeye saldırdı. Kavganın etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken bir şahıs ise ailesi tarafından eve götürüldü.

Bu olay, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşananları incelemek ve olayla ilgili soruşturma başlatmak üzere çalışmalara başladı.

Kavgaya karışan kişiler tespit edildi ancak tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadı. Polis yetkilileri olayın nedenleri ve şiddetin boyutunu araştırıyor ve gereken adli işlemleri başlatacaklarını belirtti.