Kaza, saat 11.45 sıralarında Demirtaş Dumlupınar Mahallesi, İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Onur H. idaresindeki 16 AJJ 589 plakalı BURULAŞ'a ait yolcu otobüsü, merkez istikametine seyir halindeyken, Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden U dönüşü yapmak istedi. U dönüşü esnasında, aynı istikamette ilerleyen Ferhat Badur'un kullandığı 46 AIT 067 plakalı motosiklet otobüsün altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Ferhat Badur olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Bölgedeki vatandaşlar daha önce yaşanan bir kazadan dolayı tabelanın olmadığını ve U dönüşünün yasak olduğunu iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, trafik ekipleri kazanın yaşandığı noktada detaylı inceleme yaptı.