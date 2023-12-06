Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son verilere göre, küresel düzeyde alkol ve şekerli tatlandırılmış içecekler gibi sağlıksız ürünlere uygulanan vergi oranlarının yetersiz olduğunu belirtti. DSÖ'nün açıklamasına göre, birçok ülke, sağlıklı davranışları özendirmek adına vergileri etkili bir şekilde kullanmıyor.

DSÖ'nün açıklamasında, her yıl dünya genelinde 2,6 milyon kişinin alkol nedeniyle, 8 milyondan fazla insanın ise sağlıksız beslenme sonucu hayatını kaybettiği vurgulanarak, alkol ve alkolsüz içecekler üzerine vergi uygulanmasının bu ölümleri azaltabileceği önemle ifade edildi.

Ayrıca, DSÖ tarafından yapılan açıklamada, bu tür içecekleri vergilendiren ülkelerin içme suyunu da vergilendirdiği belirtilerek, DSÖ'nün bu uygulamaya karşı çıktığına dikkat çekildi. Ancak, 108 ülkenin bu içecekleri vergilendirdiği, ancak dünya genelinde tüketim vergisinin içecek fiyatının sadece yüzde 6,6'sını oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, alkollü içeceklerde ulusal düzeyde tüketim vergisi uygulayan en az 148 ülkenin bulunduğu, ancak özellikle şarap için Avrupa'da olmak üzere en az 22 ülkede özel tüketim vergisi muafiyeti olduğu belirtildi.

DSÖ direktörlerinden Dr. Rudiger Krech'in konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlıksız ürünlerin vergilendirilmesi, daha sağlıklı nüfuslar oluşturmanın yanı sıra toplum genelinde olumlu bir etki yaratır. Alkol vergileri, şiddetin ve trafik kazalarının önlenmesine de katkı sağlar." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, alkol vergisini arttıran ülkelerin, örneğin Litvanya'nın 2017'de yaptığı gibi, içki tüketimini azaltarak alkol kaynaklı hastalıklardan ölümlerin azaldığı bilgisine de vurgu yapıldı. DSÖ, tüm şekerli tatlandırılmış ve alkollü içecekler için tüketim vergisinin uygulanması yönünde ülkeleri desteklemek amacıyla alkol vergisi politikalarına dair teknik kılavuzlar yayınladı.