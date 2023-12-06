Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen-veli iletişimini geliştirmek amacıyla görev alan ancak zaman içinde çeşitli tartışmalara yol açan "sınıf annesi" uygulamasını yasakladı. MEB, sınıf annelerinin sınıflarda faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci sağlamak için para talep ettiği ve zaman zaman derslere müdahil olduğu şeklinde gelen şikayetlere dikkat çekti.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer imzalı yazıda, öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamına müdahalesinin pedagojik ilkelere aykırı olduğu vurgulanarak, valiliklere "sınıf annesi" ve benzeri adlar altında yürütülen mevzuatta yer almayan uygulamalara izin verilmemesi, okulların bu konuda uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.

Sınıf annesi uygulamasına yönelik eleştiriler arasında, öğretmen-öğrenci ilişkisine müdahale edilmesi, velilerden yüksek miktarlarda para talep edilmesi, gruplaşmaya neden olması gibi unsurlar yer alıyordu. Bazı veli ve öğretmenler ise sınıf annelerinin okuldaki işleri kolaylaştırdığını savunarak, eleştirilere karşı çıkıyorlardı.

Sınıf anneleri arasında yaşanan çeşitli olaylar da gündeme gelmiş, öğrenci ile bir sınıf annesi arasındaki tartışma sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Velinin "Sınıf annesi olmak, her şeyi bilmeyi gerektirir" şeklindeki sözlerine öğrencinin "Sınıf annesi sanki dünyanın ağası" şeklindeki cevabı, tartışmaların fitilini ateşlemişti.