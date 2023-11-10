Düdüklü Tencerede Hindi dolması yapmak için gereken malzemeler

1 tane orta boy ( 3-4 kg ) hindi

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşığı biber salçası

Kekik

Fesleğen

Kırmızı toz biber

Kara biber

İç pilavı için gereken malzemeler;

1.5 su bardağı pirinç

100 gr ciğer

1 adet orta boy soğan

2 y.k tereyağ

1 y.k kadar çam fıstığı

2 y.k kuş üzümü

Bir fiske toz şeker

Tuz, kuru nane

Karabiber ile tarçın

1 kaşık kıyılmış dereotu

Tavuk suyu

Yapılışı:

Öcelikle hindiyi iyice temizleyip ve üttükten sonra bir parça tuz ve karabiberle düdüklü tencereye koyup ve pişirin. Pişirirken etin dağılmayacak kıvamda olmasına dikkat etmelisiniz. Düdüklü tencerede Haşladığınız hindinizi soğumaya bırakın. Daha sonra soğan ve sarımsağı rendeden geçirip, sıvı yağ ve biber salçası,kekik, fesleğen, karabiber ve kırmızı toz biber ile iyice karıştırın.

Hindiyi fırın tepsisine alın. Daha sonra yaptığınız karışımınızı hindi üzerine döküp iyice yedirin. Sonra Hindinizi sosuyla birlikte 1 saat kadar dinlenmeye alın.

İç pilavını hazırlamak için, soğanlarınızı doğrayıp pembeleşinceye kadar ateşte kavurun. Dolmalık fıstıkları ve ince doğranmış ciğerleri karışıma ilave edin ve kavurun. Sonra üzerine pirinçleri de ilave ettikten sonra bir sürede bu şekilde kavurmaya devam edin. Ardından bir tutam şeker ve tuz attıktan sonra kalan baharatlarınızı da ekleyin. Ardından tavuk suyunu ilave edip pişmesine yakın dereotlarını da koyun edip bir defa hafifçe karıştırıp demlenmeye alın.

Ardından Pilavınız hazır olduktan sonra sosuyla birlikte beklemeye aldığınız hindinin içini doldurmaya başlayabilirsiniz. Tüm boşluklar pilavla dolduktan sonra ardından fırın tepsinizin yarısına kadar su koyun ve fırına verin.

Pişirme esnasında ara sıra hindiyi çevirip ve tepsideki sosu üzerinde gezdirin. Bu şekilde her yerinin pişmesi çabuk kuruyan hindinizin ıslaklığını sağlayacaksınız. Ayrıca Hindinin pişme süresi fırınınızın hararetine veya seçtiğiniz hindiye göre üç-dört saati bulabilir.