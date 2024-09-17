Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Genetik Festivali ve Eğitim Programı, genetik biliminin sağlık turizmindeki önemine dikkat çekecek ve bu alanda ülkeler arası iş birliği fırsatları sunacak.ANKARA (İGFA) - Ankara'da düzenlenecek İntergen’in 25. Yıl Uluslararası Genetik Festivali ve Eğitim Programı, dünya genelinden genetik uzmanlarını 21 Eylül 2024 tarihinde bir araya getirecek.

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen program, genetik biliminin sağlık turizmindeki önemine dikkat çekecek ve bu alanda ülkeler arası iş birliği fırsatları sunacak.

Etkinlikte, Azerbaycan, Pakistan, Irak, Mısır, Ürdün, Filistin, Kuzey Makedonya, İran, Gürcistan ve Umman'dan gelen katılımcılar yer alacak. Bu ülkelerin sağlık ve araştırma kurumları ile önemli iş birliklerinin kurulması amacıyla çeşitli Mutabakat Zaptları (MoU) imzalanacak. Sağlık turizmi kapsamında, genetik bilimi üzerine yapılan bu iş birlikleri, ülkeler arasında yeni fırsatların kapılarını aralayacak.

İntergen Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serdar Ceylaner, genetik biliminin sağlık turizmindeki rolü hakkında detaylı bilgiler verdi.

Genomik tıpın son yıllarda onkoloji, farmakoloji, bulaşıcı hastalıklar ve nadir hastalıkların teşhis ve tedavisinde tıp bilimine büyük katkılarda bulunduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Ceylaner, "Genetik testler sayesinde hastalar, kendilerine en etkili tedavi ve ilaçların belirlendiği hassas tıp (bireyselleştirilmiş tıp) anlayışına erişebilmektedir. Bu, hastaların gereksiz tedavilere büyük miktarda para harcamasını önlemekle kalmaz, aynı zamanda ilaç toksisitesi gibi önlenebilir sağlık risklerine maruz kalmalarını da azaltır." dedi.

Sağlık turizmin genetik bilimi ile nasıl bir ivme kazandığına da dikkat çeken Ceylaner, sağlık hizmetlerinin uygun fiyatlı ve kaliteli olmasının, sağlık turizmini tetikleyen başlıca unsurlardan biri olduğunu söyledi. Ceylaner, “Uygun fiyatlı genetik testlere erişim sağlanan destinasyonlarda, genomik tıbbın sunduğu avantajlar nedeniyle tıbbi turizmde büyük bir artış gözlenmektedir. Genomik tıp, bireyin hangi hastalıklara yatkın olduğunu, hangi ilaçların etkili olacağını ve olası genetik anormallikleri çözümleyerek hastalıklara yol açan faktörleri belirlemektedir." diye konuştu.

Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak olan etkinliğin 21 Eylül’de İntergen’in genetik bilimi alanındaki 25 yıllık başarılarını kutlayan gala yemeğiyle sona ermesi planlandı.