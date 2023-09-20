Dünya gezegeni, kayalık, karasal bir gezegendir. Dağlar, vadiler, kanyonlar, ovalar ve çok daha fazlasıyla sağlam ve aktif bir yüzeye sahiptir. Dünya özeldir çünkü bir okyanus gezegenidir. Su, Dünya yüzeyinin% 70’ini kaplar.

Dünya gezegeni Atmosferi ve Dönüşü

Atmosferimiz çoğunlukla nitrojenden oluşur ve nefes almamız için bol miktarda oksijene sahiptir. Dünya atmosferi yüzde 78 nitrojen, yüzde 21 oksijen ve yüzde 1 diğer maddelerden oluşuyor – nefes almak ve yaşamak için mükemmel denge. Atmosfer aynı zamanda bizi gelen meteoroidlerden de korur ve bunların çoğu yüzeye göktaşları olarak çarpmadan önce atmosferimizde parçalanır. Yörüngedeki birçok uzay aracı, Dünya’yı bütün bir sistem olarak yukarıdan inceler – atmosferi, okyanusu, buzulları ve katı dünyayı gözlemler. Atmosferimiz bizi, çoğu yüzeye çarpmadan önce atmosferimizde parçalanan gelen meteoroidlerden korur.

Burada yaşadığımız için, Dünya hakkında bilinmesi gereken her şeyi bildiğimizi düşünebilirsiniz. Aslında hiç değil! Gezegenimiz hakkında öğrenebileceğimiz çok şey var. Şu anda, Dünya yörüngesinde fotoğraf ve ölçümler yapan birçok uydu var. Hava durumu, okyanuslar, toprak, iklim değişikliği ve diğer birçok önemli konu hakkında bu şekilde daha fazla bilgi edinebiliriz.

Biliyor Muydunuz?

Köpek Laika 1957’de Sovyetler Birliği’nin Sputnik 2’sinde Dünya’nın yörüngesinde dönen ilk Dünyalıydı. Yolculuktan sağ çıkamadı. Birkaç yıl sonra, sonraki iki Sovyet uzay köpeği – Belka ve Strelka – uzaydan canlı olarak dönen ilk canlılar oldu – gelecekteki insan kaşiflerinin önünü açtı.

Dünya gezegeni Yapısı ve Yüzeyi

Dünya karasal bir gezegendir. Küçük ve kayalıktır.

Dünya’nın atmosferi, bizim gibi canlıların orada olabilmesi için gezegeni sıcak tutmak için doğru kalınlıktır.

Güneş sistemimizdeki yaşamı desteklediğini bildiğimiz tek gezegendir.

Çoğunlukla nitrojendir ve nefes almamız için bol miktarda oksijene sahiptir.

Dünya’da Zaman

Dünyada bir gün 24 saatin biraz altında sürer.

Dünyada bir yıl 365.25 gün sürer. Bu 0,25 ekstra, her dört yılda bir takvimimize bir gün eklememiz gerektiği anlamına gelir. Biz buna artık gün diyoruz (artık yılda).

Dünyanın Komşuları

Dünya’da sadece bir Ay vardır. Sadece bir ayı olan tek gezegendir.

Dünya’nın onu izleyen birçok uzay aracı var. Ana gezegenimiz hakkında hâlâ öğrenebileceğimiz çok şey var.

Dünya, güneş sistemimizdeki Güneş’ten üçüncü gezegendir. Bu, Venüs ve Mars’ın Dünya’nın komşu gezegenleri olduğu anlamına gelir.

Dünya’nın Hızlı Tarihi

Elbette gezegenimizi eski zamanlardan beri tanıyoruz. Ancak uzun zamandır güneş sistemindeki yerimizi bilmiyorduk.

Popüler Kültürde Dünya’nın Yeri

Hikaye anlatıcılar, gezegenimizin doğasını ve birçok kitapta, filmde ve televizyon şovunda olası alternatif gerçekleri keşfederler. İkonik Maymunlar Gezegeni filmi (ve pek çok devam filmi), astronotların son derece zeki maymunlar ve ilkel insanların yaşadığı bir gezegeni “keşfettikleri” bir gelecekte, ancak daha sonra dehşet verici bir şekilde farkına varacakları – spoiler alarmı! – her zaman Dünya’ydı.

Uzun süredir devam eden ve yeniden başlatılan televizyon dizisi Battlestar Galactica’da, silon adı verilen son derece gelişmiş robotlarla bir savaşın yorgun kurtulanları, uzun süredir kayıp bir koloni olan Dünya’yı bulma arayışındadır.

Diğer hikayelerde, Joss Whedon serisi Ateşböceği veya kitap ve film uyarlaması The Otostopçunun Galaksi Rehberi gibi Dünya terk edilmiş veya yok edilmiştir. Animasyon özelliği Titan A.E.’de, Dünya uzaylı bir tür tarafından yok edildi, ancak iyi yerleştirilmiş bir gezegen kurucu onu ve üzerinde yaşayan tüm türleri yeniden yaratıyor.