Olimpiyat ve dünya şampiyonu Mete Gazoz, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Başkan Aydıner ve Gazoz, yerli elektrikli otomobil Togg ile Bayrampaşa turu attı. Sıradaki hedefinin Paris 2024 olduğunu belirten Gazoz, gezegenin en iyi okçusu olduğunu vurguladı.

Türk sporunun son yıllardaki en başarılı isimlerinden Mete Gazoz, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’i makamında ziyaret etti. Oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette konu Gazoz’un başarılarla dolu hikayesi oldu. Gezegenin en iyi okçusu olduğunu vurgulayan Gazoz, “Sıradaki hedefim Paris 2024’te de kürsünün en üst basamağına çıkarak, olimpiyat şampiyonu unvanımı korumak” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydıner de, “Başarılarıyla göğsümüzü kabartan Mete kardeşimizle ülke ve millet olarak gurur duyuyoruz. Gençlerimize en güzel örneklerden biri hiç şüphesiz Mete Gazoz kardeşimiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Mete Gazoz’un babası Metin Gazoz da hazır bulundu. Başkan Aydıner, ziyaretin sonunda Gazoz’a hediye takdim etti. Daha sonra da Başkan Aydıner ve Gazoz, yerli elektrikli otomobil Togg ile Bayrampaşa turu attı.