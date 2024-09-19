Dünya Türk Birliği Genel Başkan Danışmanı ve Gazeteci Enver Güler, 19 Eylül Gaziler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

ANKARA / İGFA - Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazilik” unvanı ile “Mareşal" Rütbesi’nin verilişinin 103. yıl dönümünü ve 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Dünya Türk Birliği Genel Başkan Danışmanı Gazeteci Enver Güler mesajında şu ifadelere yer verdi.

‘’ Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimiz hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş; canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı, malı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir. Bu vatan bizlere aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetidir. Bu nedenle şehitlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatırken, Gazilerimizi Türk Milleti olarak toplumsal hayatta her zaman baş tacı ederek, layık oldukları saygı ve sevgiyi sunmak en önemli görevimizdir. Bugün yaşadığımız topraklar üzerinde huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunda aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin payı büyüktür. Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğrunda şehit olmayı göze almış kahraman gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin yaşayan abideleridir. Bizler, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve bütünlük içinde hayatlarımızı idame ettiriyoruz. Bu bakımdan, şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. Bu minnet ve şükran duyguları içinde, bugün de, aynı azim ve kararlılıkla milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerimizi; bu uğurda gazi olmuş, şehitlik mertebesine erişmiş kahramanlarımızı saygıyla anıyorum. Vatanseverlikleri ve cesaretlerini örnek aldığımız gazilerimize, saygın kişiliklerine yaraşır yaşam koşulları sunmanın devlet ve millet olarak en büyük sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz.

19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anarken, hayatta olan gazilerimizin Gaziler Günü’nü tebrik ediyor, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum.