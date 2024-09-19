Samsung Electronics ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen Innovation Campus Programı kapsamındaki Kodlama ve Programlama eğitiminin yeni dönem başvuruları başladı.İSTANBUL (İGFA) - Innovation Campus Programı, gençleri kodlama ve programlama eğitimine katılarak yeni nesil iş becerileri kazanmaya çağırıyor.

İlk kez 2020 yılında hayata geçirilen Innovation Campus Programı kapsamında düzenlenecek eğitim, UNDP’nin SDG AI Lab uzmanları tarafından verilecek.

Kodlama ve Programlama Eğitimi, Python konseptlerini, sıralama algoritmalarını, veri görselleştirme ve veri analizini içeren bölümlerden oluşuyor. Eğitim sonunda düzenlenen hackathon etkinliğinde, katılımcılardan program süresince edindikleri bilgileri kullanarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA’lara) uygun bir alanda çözüm öneren bir proje geliştirmeleri ve bu proje kapsamında bir yazılım oluşturmaları veya mevcut bir yazılımı iyileştirmeleri beklenecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan gençler, sertifika almanın yanı sıra kariyer olanaklarını geliştirecek beceri ve yetkinlikler de kazanacak.

Innovation Campus, öğrencileri ve iş arayışındaki gençleri yapay zeka, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi geleceğin temel teknolojilerinde deneyim sahibi olmaları için eğitmeyi ve onları Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan yeni nesil iş yaşamının gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde yetiştirmeyi amaçlıyor. Program, ileri teknoloji eğitiminin yanı sıra öğrencilerin istihdam edilebilirliğini ve öğrendikleri bilgileri pratiğe dökme becerilerini geliştirmek için sosyal beceri eğitimi de sunuyor. Program kapsamındaki nesnelerin interneti ve yapay zeka eğitimlerinin 2025 sonuna kadar 500 gence aktarılması planlanıyor. SKA’lar hakkında farkındalık geliştirilmesine ve günümüzün en büyük sorunlarının kök nedenlerinin üstesinden gelebilecek projelerin ortaya çıkmasına olanak sağlamayı amaçlayan programın her yeni döneminde depremden etkilenen gençler ve kadınlar için özel kontenjan açılıyor.

Programa katılmak isteyen adaylar, 24 Eylül’e kadar Samsung Linkedln hesabındaki Innovation Campus Başvuru sayfasında yer alan formu doldurarak başvuru yapabilir.