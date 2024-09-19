Stanford Üniversitesi tarafından her yıl yayımlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesi açıklandı. Bu yılki listede, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) bünyesinden 5 akademisyenin ismi yer aldı. Bilim insanlarının araştırmalarının etki değeri, yayımlanan makale sayısı, atıf sayıları ve uluslararası ölçütler gibi birçok kriterle değerlendirilen listede, İGÜ’nün akademik başarıları bir kez daha ön plana çıktı.

Bilim insanlarının makalelerinin yayımlandığı derginin etki değeri, nitelikli yayın sayısı, çalışmalarına yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalenin yayımlandığı derginin etki değeri gibi uluslararası ölçütler temel alınarak oluşturulan; Stanford Üniversitesi’nin her yıl gerçekleştirdiği “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesi açıklandı. Stanford Üniversitesi’nden Dr. John P. A. Loannidis tarafından Elsevier veri tabanında; "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki” olarak iki kategoride yayımlanan ve 2023 alıntı yılına göre, ilk yüzde 2’lik dilimde bulunan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden 5 akademisyen yer aldı.

“Kariyer Boyu Etki” ve “Yıllık Etki” kategorilerinde İGÜ’den 5 akademisyen

“Araştırma Üniversitesi” vizyonuyla ilerleyen; çağa uygun, gelişen, üreten ve kaliteli eğitim anlayışıyla ilerleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), uluslararası platformda bir başarıya daha imza attı. İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, listelerde ismini koruyan bilim insanı olarak “Kariyer Boyu Etki” listesinde yer alırken; aynı listede İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Lojistik Yönetimi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Festus Victor Bekun, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (MMF) Uçak Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Cihat Baytaş ve Diş Hekimliği Fakültesi (DHF) Diş Hekimliği Bölümü’nden Prof. Dr. Kemal Sıtkı Türker de “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” arasında yer aldı.

Detaylı kriterlere göre sıralanan listede, “Yıllık Etki” kategorisinde ise İİSBF Lojistik Yönetimi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Festus Victor Bekun ve MMF Yazılım Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Özdemir “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesine adını yazdırdı.

“Akademik katkılarımızla küresel bilim camiasında daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyoruz”

Listesiyle ilgili açıklama yapan İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, “Stanford Üniversitesi tarafından yayımlanan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde yer alan kıymetli akademisyenlerimizi en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bu başarı, yalnızca üniversitemizin değil, ülkemizin de uluslararası arenada tanınan bir güç olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bilimsel araştırmalara yapılan atıflar ve yayımlanan makalelerin etkisi gibi uluslararası ölçütlerle oluşturulan bu prestijli listede yer almak, hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak, ’Araştırma Üniversitesi’ vizyonumuz doğrultusunda, nitelikli eğitim ve bilimsel üretkenlik alanında çıtayı her geçen gün yükseltiyoruz. Bu başarıların arkasında yatan azim ve kararlılıkla, gelecekte daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancım sonsuz. Gelecekte, akademik katkılarımızla küresel bilim camiasında daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyoruz” dedi.