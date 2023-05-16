AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, genel seçim ile ilgili açıklama yaptı.

Durmuş, "Değerli basın mensuplarımız,

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28.dönem Milletvekilliği seçimleri ile aziz milletimiz iradesini ortaya koymuş, kurulduğu 2001 yılından itibaren girdiği tüm seçimleri 1. Parti olarak tamamlayan AK Partimiz yine milletimizin gönlündeki yerini korumuş ve bu seçimlerden de birinci parti olarak çıkmayı başarmıştır. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz milletimizle birlikte omuz omuza devam etmektedir.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise yine aziz milletimizin iradesi ile 2. tur yarışı ile sonlanacaktır. Bizler AK Parti teşkilatları olarak Liderimiz Sn.Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanımız olarak seçileceğine olan inancımız ve yılmaz gayretimiz ile 2. tur seçimlerine hazırlık çalışmalarımıza başlamış durumdayız.

Geçtiğimiz seçimlerde açıkca görüldüğü gibi, Cumhur İttifakı milletimizin desteği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası ve bağımsızlığına uzanan ellerin karşısına dikilmiş ve her türlü yalan dolan ve karalamaya rağmen, seçimlerden galibiyetle ayrılmıştır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, ülkemizde yapılan özgür ve demokratik seçimler sonucu sandığa yansıyan millet iradesinin yeri başımızın üstüdür.Ancak daha sayımlar devam ederken yapılan algı operasyonlarını, söylenen yalanları, atılan iftiraları ve toplumu geren fitne açıklamalarını da aziz milletimizin takdirine sunuyoruz.Liyakatsizlerin, toplumun değer yargılarından uzak, terör sevici siyasi anlayışlarının faturasını ödemeye yüreği yetmeyenlerin seçim gecesi ekranlara çıkıp yaptıkları sahte şovları aziz milletimize yapılmış bir ihanet olarak görmekteyiz. Aylardır sosyal medyada oluşturulan sahte siyasi ortama kapılıp hayaller kuranların, partisinin adını ve logosunu seçmenin önüne dahi sunmaya cesaret edemeyenlerin ve gizli ittifaklarla ülkeyi bölmeye çalışanların, bu milletten alacağı cevap 28 Mayıs akşamı yine mağlubiyettir, kazanan Sn.Recep Tayyip Erdoğan ve aziz milletimiz olacaktır." dedi.