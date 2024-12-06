Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’nda suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Çağlayan Adliyesi’nde, ’Tehdit, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’nda suç duyurusunda bulundu. Galatasaray yönetim kurulu üyeleri ve Sportif AŞ yönetim üyeleri de adliyede Başkan Özbek’in yanında yer aldı.

Dursun Özbek, suç duyurusunda bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özbek, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı dün katıldığı bir yayında şahsım hakkında tehditkar ifadeler kullanmıştır. Galatasaray başkanına yapılan tehdit bütün camiaya yapılmış olarak addedilir. Dolayısıyla konuyla ilgili olarak Cumhuriyet başsavcılığında suç duyurusunda bulunduk. Türk hukukunun gerekeni yapacağından eminim. Burada futbolun bu seviyeye gelmemesi gerektiğini düşünüyorum ve Türk hukukuna güveniyorum" diye konuştu.

TFF için istifa çağrısı yaptıklarını da hatırlatan Başkan Özbek, "Biz çağrımızı yaptık. Dolayısıyla Türk spor kamuoyu gerekeni yapar diye düşünüyorum" dedi.

"Galatasaray olarak biz duruşumuzu sergiledik"

Dursun Özbek, TFF’ye güvenmediğini daha önce söylediğini vurgulayarak, "Bu federasyon, bizim oy verdiğimiz bir federasyon. Seçildikten sonraki uygulamaları adaletten yoksun uygulamalar haline gelmiştir. Kullanılan ifadeler, Galatasaray Spor Kulübü’nü ve Türk futbolu kamuoyunu rahatsız ettiğini düşünüyorum. Galatasaray olarak biz duruşumuzu sergiledik. Galatasaray camiası olarak bu konuda gereken ifademi başsavcılığa verdim. Onların da gerekeni yapacağından eminim" şeklinde konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son olarak futbol takıma güvendiğini dile getirdi. Başkan Özbek, "Herhangi bir endişe de taşımıyorum. Desteğimiz tam. Camiamızın desteği tam. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.