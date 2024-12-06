Yıl sonu yaklaşırken, asgari ücrete yapılacak zam konusunda beklentiler şekillenmeye başladı.

Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor.

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyordu

Zam tahminlerine ilişkin farklı olasılıklar üzerinde duruluyor.

Piyasalarda asgari ücret için yüzde 25'lik bir zam oranı yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Yüzde 30'luk ücret artışı da beklentiler arasında yer aldı.



İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde.

Ekonomi yönetiminin ABD temaslarında da asgari ücret ile ilgili konuşmalar öne çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz." dedi.

Türk-İş Başkanı Ergun Atalay'a çağrıda bulunan Fatih Portakal, "Türk-İş'in Ergun Bey'i konuşmuyor. Ergun Başkan, bir kere oyun boz. De ki "Yüzde 80 istiyorum" ya da "Yüzde 100 istiyorum." On yedi bin iki yüz lira yerine net bir rakam söyle, "Otuz beş bin istiyorum" de. Bir oyun boz ya! Yani bir kerecik bir şey yap, en azından. Ama onu da yapmıyor" diye konuştu.

Fatih Portakal şunları söyledi:

"Özgür Erdursun'un söylediği rakam 23 bin 500 lira. Yani 17 bin liradan 23 bin 500 liraya çıkacak diyor. Aradaki fark 6 bin 500 lira.

-Bu yüzde 40 bile değil, değil mi? Yani ne kadar olduğunu hesaplayabilirsiniz ama yüzde 40'ın altında. Söylenen bu: 23 bin 500 lira.