Dürtü kontrol bozukluğu, Parkinson hastalığındaki motor olmayan bulgulardan biridir. Parkinson hastalığındaki psikiyatrik bulgular başlığı altında incelenir. Depresyona oranla çok daha nadirdir. Bazı hastalık tipleriyle ilişkili olabileceği gibi daha çok oranda dopaminerjik tedaviyle ilişkilidir. Daha çok dopamin agonistleri ve daha nadir olarak da levodopa ile ilişkili ortaya çıkabilir. Özellikle aşırı yemek yeme, cinsel istek artışı, patolojik düzeyde kumar oynama, aşırı alışveriş yapma dürtü kontrol bozukluklarından bazılarıdır. Ayrıca Parkinson hastalarında bazı hobilerle saatlerce başından kalkmadan uğraşmak, eşyaları söküp çıkartmak da dürtü kontrol bozukluğu belirtileri arasındadır.