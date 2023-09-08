Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Konuralp bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 14 ayrı suçtan arama kaydı olan Levent.D isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Levent D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.