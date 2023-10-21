Fethiye deplasmanından 1 puanla dönen Düzcespor ise 3 haftadır hasret kaldığı 3 puanı almak için sahaya çıkacak. Peki istatistiki veriler hangi takımı daha şanslı görüyor. İşte cevabı…

Geride kalan 9 hafta sonunda 11 puanla 11. Sırada yer alan Düzcespor ve 8 puanla 15. Sırada yer alan İnegölspor karşı karşıya gelecek. Pazar günü saat 15.00’de başlayacak mücadele 5 bin seyirci kapasiteli Düzce 18 Mart Şehir Stadyumunda oynanacak. Maçı hakem Tarık Güldal, 1. yardımcı hakem Selim Şenöz, 2. yardımcı hakem Emrah Uluçay ve dördüncü hakem Yakup Bakır yönetecek.

3 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Lige müthiş bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, ilk 2 haftada aldığı 6 puanla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Daha sonra oynadığı 7 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran Düzcespor, son 3 hafta da ise 2 mağlubiyet bir beraberlik aldı.

Geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan ev sahibi ekip, bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Düzcespor 9 maçın tamamında kalesinde gol görürken, 2 maçta rakip kalelere gol atamadı. Maç başı gol ortalaması 1.1 olan ekip, kalesinde ise maç başı 2 gol yedi.

EVİNDE BAŞARILI GRAFİK

Kadrosunda 27 futbolcunun olduğu ev sahibi ekibin takım yaş ortalaması 26.2 olarak hesaplandı. Son oynanan Fethiye maçında sahaya sürülen ilk 11’in yaş ortalaması ise 28. 66 oldu.

Kendi evinde bugüne kadar 4 kez sahaya çıkan ekip, bu maçlardan 2’sini kazanırken, 1’inde berabere kalırken, 1 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip filelere 5 gol atan ekip, kalesinde ise 9 gol gördü.

İNEGÖLSPOR ÇIKIŞTA

Tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan İnegölspor ise Murat Yoldaş yönetiminde çıktığı 3 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik almasının ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Bahattin Güneş’in talebeleri daha sonra oynadıkları 4 maçtan 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Küme düşme hattının üzerine çıkan İnegölspor, bugüne kadar oynadığı 8 maçtan 2 galibiyet, 2 beraberlik çıkarırken maçta da yenildi. Rakip filelere gol atma başarısı gösteren ekip, kalesinde ise 13 dol gördü. Murat Yoldaş döneminde maç başı gol ortalaması 0 olan İnegölspor’un Bahattin Güneş dönemi sonrası bu ortalama 2.5’e çıktı. Yine Murat Yoldaş döneminde kalesinde gördüğü maç başı gol yeme ortalaması 1,25 olan İnegölspor’un, teknik heyet değişimi sonrasında kalesinde gördüğü gol ortalaması ise 1,6’ya yükseldi.

DEPLASMAN FAKİRİ

İnegölspor sezon başından bu yana deplasmanda oynadığı 4 maçta 3 yenilgi alırken sadece 1 maçta 1 beraberlik bulabildi. Bu maçlarda rakip fileleri 3 kez havalandıran İnegölspor, kalesinde ise 8 gol gördü. İnegölspor ilk kez deplasman maçından 3 puan kazanmak için sahaya çıkacak.

Maçta 3 puanı alacak ekip ligde üst sıralara yükselme açısından büyük avantaj yakalayacak.