Uluslararası iş dünyasının prestijli ödülleri arasında yer alan The Stevie Awards’ın 2024 International Business Awards yarışmasında Yılın Sürdürülebilirlik Hizmeti (Sustainability Service of the Year-in Europe) kategorisinde EasyCep, Gold Stevie ödülüne layık görüldü.

Teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılan ve sadece Türkiye’de değil dünyanın farklı noktalarında tüketicileri yenilenmiş elektronik cihazların imkanları ile tanıştıran EasyCep, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. İş dünyasının uluslararası platformdaki en prestijli ödüllerinden International Business Awards 2024 sonuçları açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep, The Stevie Awards 2024 International Business Awards yarışmasında Yılın Sürdürülebilirlik Hizmeti kategorisinde Gold Stevie ödülünü kazandı. Bu ödül ‘İş Dünyasının Oscar’ı olarak kabul ediliyor. 2024 The Stevies International Business Awards töreni 11 Ekim tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

EasyCep, Deloitte 2023 EMEA Technology Fast 500 listesine girmişti

Başta cep telefonu olmak üzere, tabletten akıllı saate ve bilgisayara uzanan geniş yelpazedeki ürünleri yeniden ekonomiye kazandıran, elektronik ürün pazarında döngüsel ekonomi yaklaşımını güçlendirmek için çalışan EasyCep, daha önce de Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin listelendiği Deloitte 2023 EMEA Technology Fast 500 listesinde ilk 100’de yer alma başarısı göstermişti. Online ve fiziksel olarak hızla büyümesini sürdüren şirket, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesine de üçüncü sıradan girerek ödül almıştı. Geçtiğimiz aylarda ise StartupCentrum Girişimcilik Ekosistemi 2023 Ödülleri kapsamında verilen oylar neticesinde Yılın Growth Girişimi seçilmişti.