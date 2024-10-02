ECOVACS, yeni nesil robot süpürgesi DEEBOT T30 PRO OMNI’yi tanıttı.

ECOVACS ROBOTICS, yeni nesil robot süpürgesi DEEBOT T30 PRO OMNI’yi tanıttı. Yapılan açıklamaya göre; model, paspas pedlerini yüksek sıcaklıkta temizleme ve kurutma özelliğiyle hijyenik bir temizlik sunmayı hedefliyor.

Ürünün, teknolojisi sayesinde evin birçok köşesini kapsamlı bir şekilde temizleyerek, özellikle bahar aylarında artan alerjik reaksiyonları azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Güçlü emiş gücü ve özel fırça tasarımıyla evde gözle görülmeyen toz ve alerjenleri toplayan yeni ürün, halıları tanıma özelliği sayesinde, paspas sistemi otomatik olarak devreye giriyor, plakalarını kaldırıyor ve emiş gücünü maksimum seviyeye çıkarıyor.