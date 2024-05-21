Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün Türk kadın voleybolundaki öncü rolünü vurgulayan imaj filmi yayına girdi. “Başından sonuna #VoleybolunKendisiyiz” mottosuyla yayınlanan filmde, Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün kurulduğu 1960’lardaki imkansızlıklara, önyargılara ve kadın voleyboluna dair umutsuzluğa dikkat çekilerek Kulübün Türk kadın voleybolunun başarılarla dolu yolculuğundaki öncü rolünün altı çiziliyor.

Eczacıbaşı, 60 yıla yakındır kadın voleyboluna kesintisiz destek vererek, Türk kadın voleybolunun ülkemizin en başarılı olduğu branşlardan biri haline gelmesinde ve Türk kadınının sesinin dünyaya duyurulmasında önemli bir rol oynadı. Bu çabanın sonucu olarak Eczacıbaşı Spor Kulübü, kadın voleybolunda dünyanın öncü kulüplerinden olması, binlerce genç kıza voleybol oynama imkânı sunması ve kadınların spor yoluyla güçlenmelerine destek vermeye yönelik çalışmaları nedeniyle, 2018 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) ‘Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü’ne layık görüldü.

Yeni imaj filmi, TBWA İstanbul ve Public Film imzası taşıyor.