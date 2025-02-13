Kuzey Makedonya Devlet Eski Bakanı Hadi Nezir, Kosova Eski Devlet Bakanı Mahir Yağcılar, Türk Demokrat Partisi Eski Genel Başkanı Dr. Kenan Hasip, Bulgaristan Hürriyet ve Şeref Halk Partisi Kurucusu Kasım İsmail Dal, Makedonya Aşağı Banisa Köyü Muhtarı Nasir Hasip, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirdi.

Balkanlardaki siyasetçiler, ziyaret kapsamında Edirne Valisi Yunus Sezer'i de ziyaret ederek, Balkan coğrafyasındaki Türk topluluklarının durumu, kültürel ve ekonomik iş birliği konularını görüştü. Görüşmede, Türkiye’nin bölgedeki Türk azınlıklarıyla kurduğu güçlü bağların önemine vurgu yaparak, desteklerinden dolayı Vali Sezer’e teşekkür etti.

Heyet üyeleri, Türkiye’nin Balkanlar ile olan tarihi ve kültürel bağlarının önemine değinirken, ekonomik ve sosyal projelerde daha fazla iş birliği yapılması gerektiğini belirtti.

Vali Yunus Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Balkanlar’daki soydaşlarla her zaman dayanışma içinde olunacağını vurguladı.