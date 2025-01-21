Edirne'nin Yeni Karpuzlu Belediyesi, 5 Şubat'ta vatani görevlerini yerine getirecek gençler için neşeli bir asker eğlencesi düzenledi.

Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, belde halkını bir araya getirdi.

Eğlenceye Belediye Başkanı Ahmet Köprü, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Köprü, gençlere vatani görevlerinde başarılar dileyerek, “Her biriyle gurur duyuyoruz. Yolları açık olsun” dedi.

Etkinlik, Yeni Karpuzlu halkının asker adaylarına destek ve dayanışmasını göstermek için bir araya gelmesiyle anlam kazandı. Gecede gençler ve aileleri keyifli anlar yaşadı.