Kocasinan Mahallesi E-5 karayolu üzerinde bir inşaatta çalışan işçi M.I, iddialara göre uzun süredir maaşını alamadı. Yaşanan duruma öfkelenen inşaat işçisi 3 katlı inşaatın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri şişme çadır açarken, polis ekipleri de çatıya çıkarak inşaat işçisi M.I.’yi ikna etmeye çalıştı. Polislerin yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonucu inşaat işçisi çatıdan indirildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.