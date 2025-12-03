Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’ne bağlı İstihdam Akademileri çatısı altında faaliyet gösteren Moda Akademisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Keçe Atölyesi’ne katıldı. Moda Tasarımı Programı ve Tekstil Teknolojileri Programı öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen atölyede geleneksel keçe yapım teknikleri uygulamalı olarak ele alındı. Atölye, Ferizli MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çınar ile Öğretim Görevlisi Dr. Şebnem Noyat tarafından yürütüldü. Uygulamalar sırasında keçe üretim süreci, doğal malzemelerin kullanımı ve tekniklerin modern tasarımla ilişkilendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Öğrenciler ayrıca Moda Akademisi bünyesindeki atölye ve üretim alanlarını inceleyerek birimlerin çalışma süreçleri hakkında bilgi edindi. SUBÜ ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinlik, tasarım ve tekstil alanındaki uygulamalı eğitim faaliyetlerine ortak katkı sunan bir çalışma olarak değerlendirildi.

Kaynak: İHA