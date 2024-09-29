CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından istifası istendiği ve kendisinin de istifa ettiği yönündeki haberlerden sonra Edirne Milletvekili Ediz Ün, sosyal medyada yaptığı açıklamada CHP’ye dönüş sinyali verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine tahsis edilen makam aracında kaçak elektronik sigara ele geçirilen CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekilleri bir araya geldi. Yapılan görüşmede, Ün, adli süreç tamamlanana kadar CHP'den istifa talebinde bulundu. Özel ve CHP Grup Başkanvekilleri, Ün'ün istifa talebini kabul etti.

Ediz Ün, sosyal medyasından yaptığı paylaşımında, "Bu süreçte benim üzerimden partimin yıpratılmasına asla müsaade etmem. Genel Başkanımızın istifamı istediği iftirası CHP Resmi hesabından yalanlanmıştır. Pazartesi detaylı açıklamamı basın ve kamuoyuna belgeleriyle paylaşacağım. Yürütülen soruşturmada hakkımda herhangi bir iddia ve delil olmamasına rağmen ahlaksızca türlü iftiralar üreterek şahsımı ve partimizi karalayanlara karşı hukuki mücadeleme sonuna kadar devam edeceğim. Bu süreçten aklanarak ve güçlenerek çıkacağımdan kimsenin şüphesi olmasın..." ifadelerini kullandı.