Edremit Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi Bağlama Atölyesi kursiyerleri tarafından hazırlanan 'Müzik Dinletisi', Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kursiyerler sahne performanslarıyla izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

Edremit Belediyesi'nin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen gecede, Atatürk Gençlik Merkezi'nde eğitim alan bağlama kursiyerleri birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Müzik dinletisine katılan vatandaşlar, kursiyerlerin performanslarını büyük beğeniyle takip etti.

Geceye, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Halk Oyunları Yarışması'nda il ve bölge birinciliği elde ederek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Edremit Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi Yıldız Halk Oyunları Grubu da gösterileriyle renk kattı. Halk oyunları ekibinin sahnelediği performans izleyicilerden alkış aldı.

Programın sonunda Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, gecenin hazırlanmasında emeği geçen müzik eğitmeni Barış Yalçın'ı ve kursiyerleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ardından bağlama atölyesine katılan kursiyerlere, müzik eğitmeni Barış Yalçın tarafından katılım belgeleri takdim edildi.