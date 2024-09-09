Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı İlköğretim Haftası kapsamında Mimar Sinan İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Edremit ilçesinde 24 bin 950 öğrencinin yeni eğitim-öğretim yılına merhaba dediği, İlköğretim Haftası kapsamında Mimar Sinan İlkokulunu ziyaret ederek okulların ilk günü öğrencileri yalnız bırakmayan Kaymakam Odabaş, yeni öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ile birlikte sınıfları tek tek ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti, bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Ziyarette açıklamada bulunan Kaymakam Odabaş, nitelikli eğitimin önemine değinerek; "Devletimiz öğrencilerimizin daha nitelikli eğitim almaları için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Türkiye’nin geleceğini inşa edecek yavrularımıza inanıyor ve onlara güveniyoruz. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve bütün eğitim çalışanlarımız adına verimli geçmesini temenni ediyor, başarı dileklerimi iletiyorum” dedi.