Yenişehir’de okula başlayan çocukları Yenişehir Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yalnız bırakmadı. İlk derste yanlarında olan Kaymakam Canbaba ve Başkan Özel, öğrencilere hikaye kitabı dağıttı.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ilk ders zili Yenişehir’deki 8 bin 884 öğrenci için çaldı. Yenişehir Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve beraberindeki heyet, Tahirağa İlkokulunu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilere yeni dönemde başarılar diledi. İlçe protokolü tek tek sınıfları gezerken, öğrencilere de hediye olarak hikaye kitabı dağıttı.

BAŞKAN KENDİ OKULUNDA

Programın ardından konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Yenişehir’de bugün ilk ders zili çaldı ve 8 bin 884 öğrencimiz ders başı yaptı. Bizler de ilk gün, çocuklarımızı yalnız bırakmadık. Sayın Kaymakamamız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımızla birlikte Tahirağa İlkokulunu ziyaret ettik. Tahirağa İlkokulu benim için ayrı bir yere sahip, çünkü ben bu okulda okudum. Okulumuzda gezerken, yine anılarım gözlerimin önüne geldi. Benim için anlamlı bir ziyaretti” dedi.

Yenişehir Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve ilçe protokolü de okul ve öğrenciler hakkında bilgi alarak öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.