Balıkesir’in Edremit ilçesinde yılbaşı öncesi sahte rakı imalatında kullanılacağı tahmin edilen bir araçta yapılan aramada 470 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, yapılan saha çalışması kapsamın aldıkları bir ihbar üzerine durdurulan araçta, 94 adet her biri 5 kilogram ağırlığında plastik bidonlar içerisinde toplam 470 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.S.D. (40) isimli kişi hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem başlatıldı.

Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan kişinin arandığı tespit edildi

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin İbrahimce Mahallesi ara sokaklarında yapmış olduğu uygulamada ise durumundan şüphelenilerek ’Dur’ ikazında bulunulan Umut Ç.’nin (38) kaçmaya başlaması üzerine yaşanan kısa süreli kovalamacada, şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede ise, kişinin uyuşturucu madde ticareti yapmak, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 5 yıl 8 ay 800 gün kesilmiş hapis cezası olduğu anlaşılarak gerekli iş ve işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Narkotik Grup Amirliği ekiplerin teslim edildiği öğrenildi.