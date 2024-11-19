AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, konserlere 100 milyon liraya yakın devasa bütçe ayıran yerel yönetimlere atıfta bulunarak, "Konser siyaseti onların eser siyaseti ile yola devam ediyoruz" mesajı verdi. BURSA (İGFA) - Gündemde olan CHP'li belediyelerin konser bütçelerine yönelik bir değerlendirme de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan geldi.

Aynı zamanda Bursa Milletvekili olan Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “eser siyaseti” ile yola devam ettiklerini söyledi.

"Bizim anlayışımızda, halkımıza hizmet etmek, kalıcı eserler bırakmak ve toplumun ihtiyaçlarına gerçek çözümler üretmek önceliklidir" diyen Ala, "Biz, "eser siyaseti" diyoruz; bunun anlamı milletimizin uzun vadeli faydasını sağlayacak somut hizmetler üretmektir. Belediye başkanlarımız, gece gündüz demeden, her bir yurttaşımıza daha iyi hizmet sunabilmek için var gücüyle çalışıyor. Her adımımızda, milletin bize emanet ettiği kaynakları ve zamanı en verimli şekilde kullanmak için büyük bir gayret içerisindeyiz" dedi.

https://twitter.com/efkanala/status/1858759749212275135

Bazı belediyelerin yalnızca birkaç günlük etkinlik için milyonlarca lira harcayabildiğini belirten Ala, paylaşımında, "Örneğin; bir konser için 100 milyona yakın devasa bir bütçe ayıranlar var. Bu tür harcamalar, üstelik hesap kitap yapılmadan, kaynaklar dikkate alınmadan gerçekleştirilmekte. Daha da vahimi, bu tür devasa boyutlardaki israfın altında, ne hesap bilinci ne de vicdan sorgulamasının bulunmaması. İşte bu, milletin hakkının açık bir gaspıdır. Sonuç olarak; biz milletimizin hakkını savunuyoruz" ifadelerini kullandı.