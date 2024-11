İnegöl Eğitim Bir Sen Temsilciliği tarafından düzenlenen “İnegöl Buluşması” etkinliğinde; Bursa Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Başkan Yardımcıları Adil Yazıcıoğlu, İbrahim Halil Torun ve Sinan Aktaş, İlçe Mili Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Şube Müdürü Salih Aybaş, İnegöl Memur Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri, Okul Müdürü, Okul Müdür Yardımcıları, İş Yeri Temsilcileri, öğretmenler, şef ve memurlar Miray Düğün Salonunda bir araya geldi.

İnegöl Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Metin Akbulut tarafından okunan Kuran-Kerim ve ardından yapılan duadan sonra söz alan İnegöl Eğitim Bir Sen Temsilcisi Serdar Yücel yapmış olduğu konuşmasında şu ifadelerde bulundu;

“Sayın Bursa Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanım ve kıymetli başkan yardımcılarım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Değerli Şube Müdürlerim, Kıymetli İnegöl Memur-Sen Başkanım ve İnegöl Memur Sen e bağlı sendikalarımızın değerli başkanları, Okullarımızda cefakârca görev yapan Çok değerli Okul müdürü ve müdür yardımcısı dostlarım, vefakar iş yeri temsilcisi arkadaşlarımız, gelecek nesillerin yetişmesinde çok büyük emekleri olan çok kıymetli öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüzde ve okullarımızda görev yapan değerli Şef ve memur üyelerimiz, İnegöl Eğitim Bir Sen Temsilciliği olarak düzenlediğimiz “İnegöl Buluşması” davetimize hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz. Bugün burada, İnegöl Eğitim-Bir-Sen Temsilciliği olarak İnegöl Buluşması adını verdiğimiz davetimizde bir araya gelmenin mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Bu camiaya her zaman gönülden destekleyen bütün gönüldaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Eğitim camiamızın her bir bireyi, ülkemizin geleceğini inşa eden mimarlardır. Bizler de Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitim emekçilerimizin haklarını savunmak, onların huzurlu ve verimli bir çalışma ortamında görev yapmalarını sağlamak için buradayız. Siz kıymetli üyelerimizin desteğiyle her geçen gün daha güçlü bir sendika olarak ilerlemekteyiz. Bu büyük buluşma, sadece bir araya gelmek değil; aynı zamanda ortak dertlerimizi, hedeflerimizi ve umutlarımızı paylaşmak, sorunlarımızı birlikte çözmek adına bir fırsattır. Eğitim camiamızın karşı karşıya kaldığı zorlukları biliyoruz. Bu zorlukları aşmak, haklarımızı korumak ve geliştirmek adına sizlerle omuz omuza mücadele ediyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak, üyelerimizin her birinin sesi olmak ve onların haklarını en güçlü şekilde savunmak en büyük görevimizdir.”

İNEGÖL’DE EĞİTİM-BİR-SEN YETKİSİNİ PERÇİNLEDİ

“İnegöl özelinde sendikamızın yaptığı çalışmaları değerlendirecek olursak, 2024 Mayıs ayında yapılan mutabakat sonucunda 1119 üye sayısı ile İnegölümüzde yetkimizi perçinlemiş olduk. Şu an için güncel sayımız 1151’dir. İrili ufaklı diğer sendikaların her türlü karalama ve iftira kampanyalarına rağmen bizlere destek olan siz kıymetli üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Çözümün adresi bellidir, O da Eğitim-Bir-Sen’dir. Birlikte daha güçlü olduğumuzu unutmayalım. Sizlerin desteğiyle büyüyen ve güçlenen Eğitim-Bir-Sen, yarınlara umutla bakan bir eğitim ordusunun temsilcisi olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, İnegöl Eğitim-Bir-Sen Temsilciliği olarak bu Büyük Buluşma Davetinde bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çok daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum. Ve son söz olarak iyi ki Eğitim Bir Sen var diyoruz. Geceniz hayr olsun. Allah’a emanet olun diyerek sözlerini bitirdi.”

Programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ve Bursa Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar selamlama konuşmaları yaptılar.



Program sonunda İnegöl Eğitim Bir Sen Temsilcisi Serdar Yücel’in Bursa Şube Başkanı Ramazan Acar’a hediye takdiminin ardından, İnegöl Eğitim bir Sen Temsilciliği tarafından düzenlenen “İnegöl Buluşması” programı sona erdi.