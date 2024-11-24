Eğitim-İş Keşan Temsilciliği 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Tanışma ve Dayanışma Kahvaltısı düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Binbay Cennettepe Restaurant’ta düzenlenen kahvaltıya, Eğitim – İş Keşan Temsilcilik Başkanı Erol Yazla ile Temsilcilik Sekreteri Gökçe Özzade Kızan, Temsilcilik Mali Sekreteri Onur Balcı, Temsilcilik Örgütlenme Sekreteri Yakup Ekim, Temsilcilik Eğitim Sekreteri İsmail Özgür Erduran ve Temsilcilik Basın-Yayın Sekreteri Hakan Taş ile öğretmenler katıldı.

Eğitim – İş Keşan Temsilcilik Başkanı Erol Yazla Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmen" unvanının verilişinin yıl dönümü ve 24 Kasım da Öğretmenler Günü'nü kutlayarak sözlerine başladı.

''Öğretmenlik mesleğinin Cumhuriyet tarihimizde hiç olmadığı kadar değersizleştirilmeye, itibarsızlaştırılmaya ve baskı altına alınmaya çalışıldığını ancak tüm bu zorluklara rağmen laik, bilimsel, adil ve nitelikli bir eğitim için mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti.

Eğitim-iş sadece bir sendika değildir. Atatürk ilke ve devrimleri ışığında aydınlanma mücadelesinin sarsılmaz bir kalesidir. Cesur ve kararlı bir mücadele ile yolumuza devam ediyoruz. Gücümüz örgütlülüğümüz, gücümüz örgütümüzdür. Tüm eğitim emekçilerinin Öğretmenler Günü'nü kutlu olsun.” diyerek konşmasını sonlandırdı.

Eğitim-İş Keşan Temsilciliği tarafından emekli olan üyelere plaket takdim edildi. Emekli olan öğretmenler adına konuşan Yücel Dinçer, kendisinin yaş haddinden dolayı emekli olduğunu belirterek “Şimdi emekli olan arkadaşlar iyi ki emekli olduk diyorlar. Emekli olmak hiç de hoş bir şey değil. Sınıfa alışmış olan biri için çok zor. Hepinizin öğretmenler gününü kutluyorum.” dedi.