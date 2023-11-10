Egzersiz Kuralları Nelerdir ?
- Daha ağır şiddetli antrenman ve güç egzersizleri yapmak daha biçimli kaslar anlamına kesinlikle gelmez.
- Kasları güçlendirmek her durumda fayda sağlamaz vücudun ihtiyacı genelde esnekliktir.
- Egzersiz programlarını aksatmak verimi düşürüyor ve bunun sonucunda olumsuz sonuçlar doğurabilir.
- Kol egzersizlerinde pazı bölgesine ağırlık verilir, oysaki kol arkası daha hızlı gelişmektedir.
- Daha fazla mekik çekmek karın kaslarını şekillendirmez, güçlendirir.
- Ayaklarınıza ağırlık koymak mekik verimini %40 azaltmaktadır.
- Doğru nefes alıp vermek egzersizin en önemli noktasıdır.
- Esneme hareketleri egzersizin ana temel taşıdır.
- Fitness de en çok sır bölgesi es geçilir fakat dik bir şekilde durmak için sırt kasları önemlidir.
- Göğüs egzersizlerinde eklemlerden destek almak hareketlerin vücudumuza verimini azaltmaktadır.