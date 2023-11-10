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Egzersiz Kuralları Nelerdir ?

  • Daha ağır şiddetli antrenman ve güç egzersizleri yapmak daha biçimli kaslar anlamına kesinlikle gelmez.
  • Kasları güçlendirmek her durumda fayda sağlamaz vücudun ihtiyacı genelde esnekliktir.
  • Egzersiz programlarını aksatmak verimi düşürüyor ve bunun sonucunda olumsuz sonuçlar doğurabilir.
  • Kol egzersizlerinde pazı bölgesine ağırlık verilir, oysaki kol arkası daha hızlı gelişmektedir.
  • Daha fazla mekik çekmek karın kaslarını şekillendirmez, güçlendirir.
  • Ayaklarınıza ağırlık koymak mekik verimini %40 azaltmaktadır.
  • Doğru nefes alıp vermek egzersizin en önemli noktasıdır.
  • Esneme hareketleri egzersizin ana temel taşıdır.
  • Fitness de en çok sır bölgesi es geçilir fakat dik bir şekilde durmak için sırt kasları önemlidir.
  • Göğüs egzersizlerinde eklemlerden destek almak hareketlerin vücudumuza verimini azaltmaktadır.