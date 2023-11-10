Dukan Diyeti Listesi

1-Hazırlık Aşaması:

Bu evre 1 -10 devam etmektedir.

Bu evre için herhangi bir kalori sorunu bulunmamakta. Fakat yediklerinize dikkat edip proteinli ürünlerden kaçınmanız gerek. Bununla birlikte karbonhidratlı ürünler mümkünse hiç tüketilmeyecek. Bu cümle ne anlama geliyor? Yani Ekmek, et tüketimini azaltmak gerekiyor. Olası mertepe yulaf kepeği tüketip karnınızı tok tutabilirsiniz.

2- Hedef Aşaması

1. Aşamaya devam ederken listeye sebze ekleniyor.

3-Takviye Aşaması

Bu bölüm Dukan diyetini diğer diyetlerden ayıran bir bölümdür. Bu bölümde ürünlere yavaş yavaş karbonhidrat eklemeye başlıyoruz ve haftada iki gün “mükafat Günü” olarak seçiyoruz. Bu mükafat günlerinde istediğimizi yeyip içiyoruz.

4. Koruma ve Sabitleme Aşaması

Haftada bir gün sırf protein yeniyor. Yani et türevleri

Haftanın her günü tam olarak yulaf kepeği tüketmeye devam ediyoruz.

Günde 20 dakika yürüyüş yapılacak.

Dukan diyeti işte bu önemli dört aşamadan oluşmaktadır. eğer bu düzeni korursanız en müsait kilonuzda devamlı sıkıntı çekmeden oluyorsunuz.

Dukan Diyetinde Et Yiyebiliyor muyuz ?

Dukan diyetinde etlerin türünü karıştırmadan ve etleri ekmek ile tüketmeden rahatça sürekli olarak et tüketebilirsiniz.

Fakat bu diyete umumi olarak Hindi ve Tavuk eti daha makuldur.

Dukan Diyetinde kesinlikle Yapmamanız Gerekenler Nelerdir ?

Dukan diyetinde sürekli spor yapmak sizi yorar lakin hiç spor yapmamakta makul değildir.

Ketçap ve Mayonez gibi ürünleri tüketmek kesinlikle yasaktır.

Sıvı ve katı tüm yağlardan uzak durup az yağ ile yemek pişirmeyi tane biçimine getirmelisiniz.

Birde Dukan Diyetine fasıla verip tatlı yemek diyetinize zarar verir. Diyetinizi katiyen yarıda bırakmamalısınız.



Her zaman Yapılması Gerekenler

Kesinlikle her gün en az 1,5 litre ılık su tüketmelisiniz.

Her gün en az 20 dakika yürüyüş yapın.

En az bir öğününüzde tatlandırıcı eklenmiş kahve içmeniz şart.

Çok çok Yemeniz Gereken Yiyecekler

Yoğurt (yağsız olacak)

Yumurta, peynir, süt

Balık, Deniz ürünleri veDerisiz Tavuk, Yağsız al Et