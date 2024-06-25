Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Besaş, ekmeğe %66 oranında zam yapıldı.Daha önce 7 lira 50 kuruş olan 400 gramlık BESAŞ ekmeği, yeni düzenlemeyle birlikte 12 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

BESAŞ'ta yapılan zam sonrası güncel ekmek fiyatları şu şekilde;

Tam buğday ekmek: 22,5 lira

Kepekli ekmek: 17 lira

Çavdarlı ekmek: 22,5 lira

Ruşeynli ekmek: 22,5 lira

Ayçekirdekli ekmek: 25 lira

Organik siyez tam buğday ekmek: 45 lira

Tam tahıllı ekmek: 25 lira

Yulaflı ekmek: 25 lira

Yöresel köy ekmeği: 45 lira

Rol ekmek: 3 lira

Kepekli rol ekmek: 3 lira

Tuzsuz rol ekmek: 3 lira

Şampiyon ekmek: 7,5 lira

Çikolatalı ekmek: 7,5 lira

Sandviç ekmeği (3'lü paket): 10 lira