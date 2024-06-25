Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Besaş, ekmeğe %66 oranında zam yapıldı.Daha önce 7 lira 50 kuruş olan 400 gramlık BESAŞ ekmeği, yeni düzenlemeyle birlikte 12 lira 50 kuruş olarak belirlendi.
BESAŞ'ta yapılan zam sonrası güncel ekmek fiyatları şu şekilde;
Tam buğday ekmek: 22,5 lira
Kepekli ekmek: 17 lira
Çavdarlı ekmek: 22,5 lira
Ruşeynli ekmek: 22,5 lira
Ayçekirdekli ekmek: 25 lira
Organik siyez tam buğday ekmek: 45 lira
Tam tahıllı ekmek: 25 lira
Yulaflı ekmek: 25 lira
Yöresel köy ekmeği: 45 lira
Rol ekmek: 3 lira
Kepekli rol ekmek: 3 lira
Tuzsuz rol ekmek: 3 lira
Şampiyon ekmek: 7,5 lira
Çikolatalı ekmek: 7,5 lira
Sandviç ekmeği (3'lü paket): 10 lira