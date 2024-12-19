İnegöl Fırıncılar Kooperatifinin teklifi üzerine Ticaret ve Sanayi Odası meclisi, ekmek zammını onaylamıştı. Alınan kararla ilgili hem vatandaşlar hem de sivil toplum örgütleri tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine İnegöl Fırıncılar Kooperatifi yeni bir karar aldı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasına İnegöl Fırıncılar Kooperatifi tarafından 10 TL’ye satılan 200 gram ekmeğe zam yapılması teklifi sunuldu. 220 gram ekmeğin 15 TL satılmasına Ticaret ve Sanayi Odası meclisi tarafından karar verildi. 1 Ocak 2025 itibariyle uygulanacak kararın açıklanması, hem vatandaşlar, hem siyasi partiler hem de sivil toplum kuruluşlarının tepkilerine neden oldu.

Hem sosyal medya üzerinden hem de görsel ve yazılı basın aracılığyla yapılan tepkiler üzerine harekete geçen İnegöl Fırıncılar Kooperatifi, harekete geçti. Ticaret ve Sanayi Odası meclisi tarafından onaylanan zammı Fırıncılar Kooperatifi yönetimi yeniden değerlendirdi. Yönetim kurulu tarafından alınan yeni kararla 220 gram ekmek yerine 240 gram ekmeğin 15 TL’ye satılmasına karar verildi. Önümüzdeki günlerde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasına sunulacak yeni kararın kısa sürede onaylanması bekleniyor.

YÜZDE 19 ZAM

İlk kararla 200 gramı 10 TL’ye satılan ekmeğe yüzde 28 zam yapılarak 15 TL’ye satılması kararlaştırılmıştı. Kararın değişmesi halinde zam yüzde 19'a inmiş olacak.