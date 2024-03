Ekokardiyografi, kısa adı ile "eko" ses dalgaları ile kalbin imajının alınmasıdır. Bu test sayesinde kalbin içindeki kanı nasıl pompaladığını gösterir. Ekokardiyografi ile kalp kapakları ve kalp kasındaki problemler ortaya çıkarılabilir. Doktorunuzun ihtiyaç duyduğu bilgiye göre farklı ekokardiyografi çeşitleri vardır.

Transtorasik ekokardiyografi:

Standart olarak uygulanan eko tip budur.

Hasta sırt üstü yatırıldıktan sonra göğsünün üzerine jel sürülür. Bu jelin üzerinden iletici bir prob vasıtasıyla kalbe doğru bir ultrason dalgası gönderilir.

Ses dalgalarının kalbe çarptıktan sonra geri dönen yankısı kaydedilir ve bir bilgisayar yardımıyla hareketli görüntülere çevrilir.

Görüntü kalitesini artırmak için damar içine verilen bir boya maddesi de kullanılabilir.

Transösafagial ekokardiyografi:

Standart yöntemle kalbin görüntüsünün alınmasında bir problem varsa bu yöntem denenebilir.

Bu yöntemde, esnek bir borunun ucundaki prob ağızdan sokularak yemek borusunda kalp hizasına kadar gönderilir.

İşlemi kolaylaştırmak için sakinleştirici yapılır ve boğaza uyuşturucu püskürtülebilir.

Dopler ekokardiyografi:

Ses dalgaları kan damarları ve kalp içindeki kan hücrelerine çarptıktan sonra yön değiştirir. Bu değişiklik kan akım hızını ve kan akım yönünü ölçmeye yarar.

Böylece kalp atardamarlarındaki kan akım problemleri ile kan basıncı değişiklikleri tespit edilebilir.

Stres ekokardiyografi:

Koroner atardamarlarındaki bazı problemler fiziksel aktivite esnasında ortaya çıkabilir. Bunu tespit edebilmek için bir efor testinden önce ve hemen sonra kalbin görüntüleri alınabilir.

Ekokardiyografi ne gibi bilgiler sağlar ?

Kalbin boyutları: Yüksek kan basıncı, hasarlı kalp kapakları ve çeşitli hastalıklar kalbin büyümesine yol açabilir. Ekokardiyografi ile kişinin tedavi ihtiyacı veya yapılan tedavinin etkili olup olmadığı anlaşılır.

Kalbin pompalama gücü: Ekokardiyografi sayesinde kalbin pompalama gücü de belirlenir. Çekim sırasında yapılan çeşitli ölçümler ile her atımda kalbin ne kadar kan gönderdiği tespit edilir. Böylece kalp pompalama gücü ortaya çıkar.

Kalp kası hasarı: Ekokardiyografi sayesinde kalp kasının her tarafının kalbin pompa gücüne katkısı olup olmadığı anlaşılabilir. Normalde kalp kasının tamamının kalbin pompalamasına katılması gerekir.

Kapak problemleri: Ekokardiyografi her kalp atımında kalp kapakçıklarının hareketini gösterir. Her atımda yeteri kadar açılıp açılmadığı veya pompalama sırasında kaçak olup olmadığı bu sayede görülebilir.